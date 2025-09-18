Loja do Cidadão de Alverca abre ao público com serviços de proximidade

Loja do Cidadão de Alverca representou um investimento de 1,3 milhões de euros por parte do município de Vila Franca de Xira. Equipamento que agrega vários serviços é o primeiro do género no concelho e resultou de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.

A Loja do Cidadão do concelho de Vila Franca de Xira abriu ao público na segunda-feira, 15 de Setembro, depois de trabalhos de construção e adaptação do espaço, que fica situado no piso superior das galerias do edifício Auchan, em Alverca.

A infraestrutura foi financiada por fundos comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e, segundo o município, vai permitir aos cidadãos terem acesso mais rápido e cómodo a todo o tipo de serviços. A primeira Loja do Cidadão do concelho vai ocupar uma área bruta de 1.095m2 e integra serviços da câmara municipal, dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, da Segurança Social, do Instituto dos Registos e do Notariado e das Finanças, num total de quatro dezenas de trabalhadores.

O espaço de recepção ao público será composto por um balcão de triagem, lugares sentados distribuídos por zonas de espera, instalações sanitárias acessíveis a todos, máquina multibanco, máquinas de venda automática e zonas de carregamento para telemóveis e portáteis. Vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00.

A Loja do Cidadão, recorde-se, é um investimento municipal de 1,3 milhões de euros e a sua criação não esteve isenta de algumas críticas, incluindo em reunião de câmara onde a proposta não reuniu consensos, havendo quem criticasse a criação da loja naquele local em vez da sua instalação na sede de concelho, Vila Franca de Xira, e num espaço próprio da câmara ao invés de um local arrendado. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, já tinha defendido a escolha da localização, lembrando que é “estratégica” e num local com boas acessibilidades.

“Estamos no coração da transformação radical no contexto de cidade contemporânea que Alverca tem sabido aproveitar”, defendeu na altura o autarca, lembrando que o edifício Auchan “estava estagnado há muitíssimos anos” e que agora o projecto irá permitir transformar a zona, dando o seu contributo para a ideia de Alverca vir a ser uma “cidade dos 15 minutos”, ou seja, onde se possa residir, trabalhar e tratar de todos os assuntos administrativos com o Estado a uma distância não superior a 15 minutos. Além do custo com a construção da loja, o município ficará a pagar renda, num valor global de 551 mil euros durante os 14 anos em que durará o contrato de arrendamento do espaço.