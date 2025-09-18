uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
2025-09-18
Sociedade Mação tem um projecto que coloca um ...

Mação tem um projecto que coloca uma nutricionista a dar dicas

“Dicas da nutricionista às quartas” é o nome de um projecto da Câmara de Mação que tem sido um sucesso.

A Câmara Municipal de Mação tem em curso um projecto que coloca uma enfermeira a partilhar dicas para uma alimentação e hábitos de vida mais saudáveis. “Dicas da nutricionista às quartas” teve a última edição no dia 10 de Setembro no âmbito do Dia Nacional da Grávida, que se assinalou a 9 de Setembro. Na publicação partilhada nas redes sociais, a nutricionista sugere, entre outras dicas, que as grávidas façam entre cinco a seis refeições por dia, nunca ultrapassando as três horas entre cada uma. Também sugere que as frutas e legumes são essenciais na alimentação e que é mais benéfico incluir cereais integrais, assim como produtos lácteos magros ou meio gordos. Como alimentos a evitar, a nutricionista inclui carne, peixe e marisco mal cozinhados, ovos crus ou mal cozidos, bebidas alcoólicas, entre outras.

