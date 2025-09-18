Mais uma morte após atropelamento ferroviário em Santarém

Uma mulher de 86 anos morreu no sábado, 13 de Setembro, atropelada por um comboio Alfa Pendular na Linha ferroviária do Norte, na Ribeira de Santarém. Tragédia vem reforçar ainda mais a necessidade da eliminação das passagens de nível.

Uma idosa, com 86 anos, morreu na manhã de sábado, 13 de Setembro, na sequência de um atropelamento ferroviário na Ribeira de Santarém. O acidente ocorreu à passagem de um comboio Alfa Pendular e a circulação na Linha do Norte esteve interrompida em ambos os sentidos. De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente foi dado às 09h06. Ao local acorreram nove operacionais apoiados por três viaturas, dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Santarém, e Polícia de Segurança Pública. Fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou que o acidente, no sentido Norte-Sul, ocorreu numa passagem de nível que “estava em perfeitas condições de funcionamento”.

A morte de mais uma pessoa numa passagem de nível do concelho de Santarém reforça a necessidade de supressão de passagens de nível na Linha do Norte, que atravessa o concelho. Recorde-se que já este ano, em Maio, José Vicente Gaspar, antigo sargento do Exército, com 92 anos, morreu vítima de acidente na passagem de nível de Vale de Figueira, aldeia do concelho de Santarém, onde constituiu família e era pessoa estimada. Um comboio Alfa Pendular chocou contra o carro ligeiro conduzido pelo idoso, nas proximidades da estação de Vale de Figueira, causando a morte ao único ocupante do automóvel.

As obras de modernização da principal via ferroviária do país permitiram a eliminação de muitas passagens de nível, mas no Ribatejo elas continuam a existir. Nos arredores de Santarém, a passagem de nível do Peso foi desactivada há cinco anos devido a dois acidentes mortais ali ocorridos num curto período de tempo. Até hoje não foi criada uma alternativa. Outras passagens de nível no concelho de Santarém cuja supressão é falada há muitos anos, são as de Vale de Santarém e de Assacaias.

Recentemente, em Agosto, o vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, esteve na reunião de câmara de Santarém para apresentar os projectos para supressão de cinco passagens de nível na Linha do Norte no concelho. Ao todo está previsto um investimento a rondar os 54 milhões de euros que abrange também a eliminação da passagem de nível de Santana, no concelho do Cartaxo. No que toca a Santarém, está prevista a construção de passagens superiores rodoviárias para substituir as passagens de nível do Peso, de Assacaias, junto à estação de Santarém e duas em Vale de Figueira. Em Santana prevê-se a construção de um viaduto, falado há muitos anos e que, inclusive, em 2012, chegou a ser adjudicado, pelo valor de 5.098.878 euros mais IVA. Os projectos estão concluídos e custaram 710 mil euros.

Nessa reunião, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, pediu que, no seu concelho, se desse prioridade às obras no Peso e junto à estação ferroviária da cidade, na Ribeira de Santarém. O dirigente da IP tomou a devida nota. As obras contarão com financiamento de fundos comunitários na ordem dos 70%, sendo que a intervenção junto à estação de Santarém é a mais complexa, devido às características do local e situar-se numa zona de intenso tráfego rodoviário.