Militar de 24 anos morre no Regimento de Abrantes

Exército abriu processo de averiguações para apurar as causas e circunstâncias em que ocorreu o falecimento do jovem na madrugada de sábado, 13 de Setembro.

O Exército abriu um processo interno para averiguar as “causas e circunstâncias” da morte de um militar de 24 anos, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes.“É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar, ocorrido ao início da manhã do dia de hoje, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes”, lê-se numa nota enviada à Agência Lusa no sábado, 13 de Setembro.

De acordo com o Exército, a Polícia Judiciária Militar foi notificada e foi aberto um processo de averiguações “no sentido de apurar as causas e circunstâncias do sucedido”. Segundo a mesma informação, o militar falecido tinha 24 anos e era natural de Tabuaço, no distrito de Viseu. O Exército adianta que foram prestados de imediato “os primeiros socorros no local e accionado o INEM” e disponibilizado apoio psicológico à família e aos restantes militares de serviço. “O Exército Português lamenta profundamente esta perda irreparável e endereça à família enlutada as mais sentidas condolências, manifestando solidariedade para com todos os que com o militar partilharam a sua vida e serviço”, finaliza a nota.

Ministério da Defesa manifesta pesar pela morte

O Ministério da Defesa Nacional manifestou pesar pela morte do militar de 24 anos em Abrantes, endereçando à família e ao Exército as “mais sentidas condolências”. O ministério tutelado pelo centrista Nuno Melo “lamenta profundamente o falecimento de um militar do Regimento de Apoio Militar de Emergência”, situado em Abrantes, de acordo com uma nota de pesar publicada na rede social X. “O Ministério da Defesa Nacional apresenta as mais sentidas condolências à família e ao Exército Português”, concluiu na mesma nota.