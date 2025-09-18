Parque de Negócios do Cartaxo vende mais lotes para empresas

O Parque de Negócios do Cartaxo, ValleyPark, vendeu mais 17 lotes, estando actualmente adquiridos 41 lotes do espaço que tem uma localização privilegiada, com um acesso rápido à Auto-Estrada nº 1 (A1). Com estas vendas restam 15 lotes da primeira fase de infraestruturação do parque estando nove deles neste momento em negociação.

A empresa Farma 1000 é uma das que já iniciou a construção das instalações, mas há outras que não estão a cumprir com os prazos para fazerem as obras. Por isso, a administração da ValleyPark vai decidir na próxima semana se avançará com o processo de litigância de reversão de venda de lotes efectuado a duas empresas que não estão a cumprir os prazos do início da construção. Uma delas, a Coffeecoop que adquiriu os lotes há cinco anos, ainda não entregou os projectos de construção na Câmara do Cartaxo.

Na parte do parque que ainda não tem as infra-estruturas concluídas, está em negociação a venda de 16 lotes com uma multinacional que tenciona instalar uma grande unidade industrial. No próximo dia 23 decorrerá uma reunião na Câmara do Cartaxo com os membros da direcção da companhia para tratar de algumas questões relativas à instalação da empresa.