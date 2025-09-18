Passeio interpretativo dedicado às igrejas do concelho de Torres Novas

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, a Câmara de Torres Novas vai promover, no dia 21 de Setembro, um passeio interpretativo dedicado às igrejas do concelho. A actividade tem como objectivo que os participantes partam à descoberta do património natural e turístico de Torres Novas.

O passeio tem início marcado para as 8h30 no estacionamento junto à Igreja do Carmo. A duração prevista da iniciativa é de 4h15. O município recomenda o uso de roupa e calçado confortáveis, sugerindo aos participantes que levem binóculos e máquina fotográfica, água e reforço alimentar. A actividade é adequada a todas as idades, sendo que a inscrição é gratuita, mas obrigatória.