Politécnico de Tomar lança nova pós-graduação em Marketing Digital

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) prepara-se para estrear uma nova pós-graduação em Marketing Digital, Inteligência Artificial e Projectos Digitais. Trata-se de um curso 100% online e em horário pós-laboral. Com coordenação de Vasco Ribeiro dos Santos, o curso vai ter início a 6 de Outubro de 2025, tendo uma duração de 180 horas. “Tornar os profissionais em verdadeiros empreendedores digitais, capazes de transformar o marketing, negócios e vendas com recurso à Inteligência Artificial”, é este o ponto de partida para a nova oferta formativa do Politécnico de Tomar.

A coordenação do curso refere que pretende, através de uma abordagem prática, estratégica e inovadora, formar profissionais capazes de liderar a transformação digital nas organizações, empresas e startups. Entre os objectivos do curso, constam o domínio das tecnologias e ferramentas de IA no marketing digital, desenvolver competências técnicas e estratégicas para a produção de conteúdos de alta performance, analisar tendências de compra/consumo/utilização, tomar decisões baseadas em dados e planear projectos digitais e estratégias 360º.

A primeira edição do curso é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Os interessados devem efectuar a sua candidatura até dia 14 de Setembro.