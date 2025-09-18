Tomar aprova novo protocolo com a PSP para implementar videovigilância na cidade

Um primeiro protocolo foi assinado há dois anos, mas questões legais obrigaram a assinar novo documento. O presidente da câmara garante tratar-se de um mero formalismo.

A Câmara de Tomar aprovou, por unanimidade, na mais recente reunião do executivo municipal, a formalização de um novo protocolo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo em vista a instalação de videovigilância na cidade. O mesmo protocolo já tinha sido assinado há dois anos, em 2023, mas questões legais obrigaram à assinatura de um novo documento.

Na apresentação da proposta, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), explicou que a PSP entendeu que era necessário celebrar um novo protocolo, sublinhando tratar-se apenas de um formalismo que não belisca o trabalho que tem estado a ser desenvolvido entre os serviços municipais e a PSP para a instalação do sistema de videovigilância na cidade. “Isto não é voltar ao zero, é apenas um formalismo à parte de um novo protocolo. A parte que importa, que é a parte técnica, está a ser tratada”, frisou o autarca. Hugo Cristóvão acrescentou que, actualmente, a autarquia e a PSP estão na fase de elaboração final do projecto para submissão à Comissão Nacional de Protecção de Dados.

O vereador Tiago Carrão (PSD) recordou que este é um processo que iniciou há dois anos “ainda sem resultados concretos”. O autarca social-democrata lamentou que, enquanto outros municípios estão a avançar, Tomar não consiga tornar a videovigilância uma realidade. “Se este protocolo é para que isso aconteça o mais rápido possível, que assim seja”, concluiu.