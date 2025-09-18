uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.18 1ª página Sociedade Universidade Sénior de Mação já tem ...

Universidade Sénior de Mação já tem inscrições a decorrer

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Universidade Sénior de Mação já abriu as inscrições para o novo ano lectivo de 2025/2026. Quem se quiser inscrever no projecto desenvolvido pela câmara municipal pode fazê-lo entre os dias 8 e 30 de Setembro. Criada em 2015 através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Mação e a RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade, a instituição dirige-se à população sénior do concelho e disponibiliza várias disciplinas e workshops temáticos leccionados por professores voluntários.
O projecto tem como objectivo promover o envelhecimento activo e combater o isolamento, incentivando a participação da população mais velha em actividades culturais e formativas. As disciplinas são de carácter facultativo e gratuitas, embora exista o pagamento de algumas despesas associadas à frequência na universidade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...