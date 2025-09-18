uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-09-18
Sociedade

Veículo de alta cilindrada apreendido em Tomar

Apreensão resultou de buscas no âmbito de um inquérito por crime contra os direitos patrimoniais, com origem na Alemanha.

Um veículo de alta cilindrada foi apreendido em Tomar, no dia 5 de Setembro. A PSP de Tomar realizou uma busca domiciliária e várias buscas não domiciliárias no âmbito de um inquérito por crime contra os direitos patrimoniais, com origem na Alemanha. Das diligências resultou a apreensão do veículo e de diversa documentação com relevância probatória, tendo ainda sido uma pessoa constituída arguida. O veículo permanece à guarda da Polícia de Segurança Pública, aguardando-se decisão da autoridade judiciária competente, refere o Comando Distrital de Santarém da PSP em comunicado.

