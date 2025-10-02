Associação de Samora Correia apresenta 150 propostas para candidatos às autárquicas

Documento é dirigido a todos os candidatos à freguesia de Samora Correia e ao concelho de Benavente nas eleições autárquicas de 12 de Outubro, desafiando-os a discutir modelos de governação.

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) elaborou um conjunto de mais de 150 ideias para o desenvolvimento da freguesia e do concelho de Benavente, que colocou à disposição de todas as forças políticas concorrentes às eleições autárquicas de 12 de Outubro.

O documento resulta de uma década de debates e reflexões internas, que contaram com a participação de cidadãos e especialistas convidados a olhar Samora Correia de fora para dentro. Cada proposta surge acompanhada de uma descrição do planeamento e execução da acção ou investimento a realizar, considerando as competências e limitações das autarquias, mas também a responsabilidade de reivindicar junto do poder central.

A ASASC, que se define como uma organização de cidadania activa, independente e livre, tem vindo a receber delegações de todas as candidaturas para apresentar as propostas e questionar os partidos e movimentos sobre o modelo de governação que pretendem implementar. Além da entrega das propostas, a associação anunciou que vai promover debates com todos os candidatos à freguesia de Samora Correia e ao município de Benavente, assumindo-se disponível para colaborar com os eleitos a quem os cidadãos confiarem a gestão autárquica.

Segundo a associação, o objectivo passa por manter uma postura simultaneamente cooperante e crítica, acompanhando as decisões políticas e defendendo medidas que contribuam para o progresso e desenvolvimento local.