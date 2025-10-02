Coreto do Cartaxo reabriu com concerto de bandas filarmónicas
O Coreto do Parque Central do Cartaxo, recentemente requalificado, voltou a ter actividade no sábado, 27 de Setembro, com um concerto que juntou a Banda da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta e a Sociedade Filarmónica Cartaxense, no âmbito do projecto municipal “Há Música no Coreto”. A iniciativa foi promovida pela Câmara do Cartaxo e pretendeu valorizar a tradição musical do concelho, reforçando o espírito associativo e a identidade colectiva. A autarquia salienta que o projecto foi pensado como forma de homenagear as bandas filarmónicas do concelho e para destacar o seu papel na história e no património cultural das freguesias.
