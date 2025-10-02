uma parceria com o Jornal Expresso

Coro Lisboa Cantat lançou novo álbum em Santarém
Coro Lisboa Cantat lançou novo álbum em Santarém

O trabalho discográfico `50 Anos de Liberdade e Democracia´ foi apresentado na Igreja de São João de Alporão.

A Associação Musical Lisboa Cantat escolheu a cidade de Santarém para o lançamento oficial do seu mais recente trabalho discográfico, intitulado `50 Anos de Liberdade e Democracia´. A apresentação decorreu no sábado, 20 de Setembro, na Igreja de São João de Alporão. O álbum homenageia as conquistas da Revolução de Abril de 1974 através da música e da memória colectiva. O Coro de Câmara Lisboa Cantat interpretou ao vivo várias das peças do álbum.
Antes da actuação do coro, intervieram vários oradores perante uma plateia com os lugares sentados esgotados e algumas pessoas de pé. Na sessão participaram, entre outras individualidades, o vereador da Cultura Nuno Domingos, o coronel Garcia Correia, militar de Abril, e Pedro Canavarro, antigo eurodeputado, deputado e vereador da Câmara de Santarém e proprietário da Casa-Museu Passos Canavarro.

