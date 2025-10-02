Debate sobre as Bandas Filarmónicas no aniversário da Sociedade Musical Mindense

Colectividade celebra o seu 110º aniversário com actividades, de 27 de Setembro a 25 de Outubro, integradas no “fesTival riTmos outonais”

O 110º aniversário da Sociedade Musical Mindense (SMM), que ocorre a 25 de Outubro de 2025, vai ser assinalado com diversas actividades, de 27 de Setembro a 25 de Outubro, integradas no “fesTival riTmos outonais”.

Uma dessas actividades é um debate/conversa sobre “O papel das Bandas Filarmónicas hoje – constrangimentos e desafios!”, no dia 4 de Outubro, pelas 17h00 na sede da Sociedade, na Rua da Sant’ana, nº 82, em Minde.

São oradores: João Carlos Gameiro, Maestro da Banda Filarmónica da SMM; Bruno Sousa, Director Pedagógico e docente de violino do Conservatório de Música Jaime Chavinha; José Miguel Vitória Rodrigues, Maestro da Banda Filarmónica Mourisquense; Maestro da Orquestra de Sopros e Orquestra Juvenil do Alto Alentejo e Director Artístico da Federação das Bandas Filarmónicas do distrito de Portalegre, e Rogério Almeida, Vice-Presidente da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto.

No final do debate haverá um momento musical com elementos da Banda da Sociedade Musical Mindense e um lanche/convívio.