Exposição “Cidades” de Nadir Afonso inaugurada no Sardoal

Dez anos depois de ter acolhido uma mostra de Nadir Afonso, o Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, volta a receber obras do pintor com a exposição “Cidades”, presente entre 19 de Setembro e 29 de Novembro de 2025. A exposição reúne 14 telas dedicadas aos grandes centros urbanos mundiais, entre os quais Roma, Tóquio, Dubai, Madrid e a Gare de Austerlitz, sem esquecer cidades portuguesas como Vila Real, Portalegre e Beja. Trata-se de um dos temas recorrentes na obra do artista, que desde cedo se deixou fascinar pela arquitectura e pelo dinamismo das metrópoles cosmopolitas. A inauguração decorreu a 19 de Setembro e contou com a presença de Laura Afonso, viúva do pintor e presidente da Fundação Nadir Afonso, bem como do filho, Artur Afonso. Nascido em Chaves, em 1920, Nadir Afonso Rodrigues é considerado um dos pintores mais influentes do século XX. Formado em Arquitectura, abandonou a profissão em 1965 para se dedicar exclusivamente à arte, tendo sido um dos pioneiros da arte cinética. É autor de uma vasta obra teórica, defendendo a objectividade da criação artística baseada em leis de natureza matemática. Ao longo da sua carreira conquistou reconhecimento internacional, estando representado em museus de referência em vários países.
A Fundação Nadir Afonso, sediada em Chaves, tem desempenhado um papel central na preservação e divulgação da obra do artista, falecido em 2013, mas cuja influência continua a marcar gerações de criadores e admiradores da arte contemporânea.

