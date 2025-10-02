uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-02
Feira Nacional do Cavalo candidata-se a Património Cultural Imaterial
Dossier da candidatura entregue em Lisboa - foto DR

A direcção da Feira Nacional do Cavalo entregou, na Divisão de Cadastro, Inventário e Classificação do Património Cultural, o dossier de candidatura da Feira a Património Cultural e Imaterial no INPCI - Inventário Nacional do Património Cultural e Imaterial. O dossier foi entregue pelas mãos do presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, que preside também à Feira Nacional do Cavalo, e contou com a presença da chefe de divisão, Antónia Amaral, e da vice-presidente do Património Cultural, Ana Catarina Sousa. A candidatura foi preparada pela equipa composta por Carla Queiroz, João Costa Ferreira e José de Castro Canelas, em representação da direcção da Feira Nacional do Cavalo, contando ainda com a colaboração dos Serviços de Cultura e Turismo da Câmara Municipal da Golegã. Com esta candidatura, a Feira Nacional do Cavalo procura ver reconhecido oficialmente o seu papel histórico e cultural no país, reforçando a importância da preservação das tradições ligadas ao cavalo e à identidade da Golegã.

