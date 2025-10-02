FITIJ festeja 20 edições ao serviço das artes em Santarém

Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude está a decorrer em Santarém e Almeirim até 5 de Outubro, com espectáculos em escolas e diversos palcos.

A 20ª edição do FITIJ/FITAIJ - Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude está a decorrer em Santarém de 29 de Setembro a 5 de Outubro, com uma diversidade de espectáculos em escolas e palcos de Santarém e Almeirim. Vão participar grupos artísticos de cinco países: Argentina, Brasil, Espanha, Estónia, França e Portugal.

Mantendo o figurino dos últimos anos, a organização refere que o festival prossegue a sua actividade performativa pelas áreas teatrais relacionadas com as artes de rua e as marionetas, como forma de atingir outros públicos. O programa conta com actividades destinadas ao público escolar e espectáculos mais orientados para as famílias e jovens, durante o final da semana, mas também uma formação em pintura, para crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, sob orientação da artista Viktoria Sydorenko, e os FlashMobs, no W Shopping, pelos grupos escalabitanos Enxamula e APPACDM.

Em 2025, há novidades como um espectáculo de dança vertical, por um grupo espanhol, numa parede do centro comercial W Shopping; uma performance de mastro chinês por João Paulo Santos, no Mercado Municipal; e da Estónia chega Anna Krazy com a sua performance de rua através da dança. Destaque ainda para o espectáculo Anónimos, da Cia Rauxa/Catalunha, em que uma inovadora e singular marioneta actua em namoro com uma actriz.

O fundador do FITIJ, Carlos Oliveira (Chona), falecido há quatro anos, volta a ser referenciado através de uma exposição sobre aspectos da sua vida, aliada aos riscos e rabiscos, em máscaras moldadas, feitas por algumas crianças dos jardins de infância da cidade, que serão também expostas no W Shopping.