Sociedade Filarmónica Meiaviense elegeu novos órgãos sociais

Luís Ruivo foi eleito presidente da direcção da Filarmónica Meiaviense. Tomada de posse é a 4 de Outubro.

A Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense elegeu por unanimidade, no dia 26 de Setembro, os novos órgãos sociais, sendo que a tomada de posse vai acontecer no sábado, 4 de Outubro, pelas 19h30, no edifício sede. A direcção passa a ser constituída por Luís Ruivo, no cargo de presidente, Alexandra Simão, no de vice-presidente, Sandrina Antunes, como primeira secretária, e Ângela Gonçalves como segunda secretária. A assembleia geral é presidida por Vítor Henriques e tem como primeiro secretário Dória Bastos e segundo secretário Henrique Alexandre. O conselho fiscal passa a ser presidido por Guilherme Pascoal, tendo como primeiro secretário Isabel Pereira e segundo secretário Catarina Correia.