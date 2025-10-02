uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.10.02
Sociedade Filarmónica Meiaviense elegeu novos órgãos sociais
Novos órgãos sociais foram eleitos por unanimidade - foto DR

Luís Ruivo foi eleito presidente da direcção da Filarmónica Meiaviense. Tomada de posse é a 4 de Outubro.

A Sociedade Filarmónica Euterpe Meiaviense elegeu por unanimidade, no dia 26 de Setembro, os novos órgãos sociais, sendo que a tomada de posse vai acontecer no sábado, 4 de Outubro, pelas 19h30, no edifício sede. A direcção passa a ser constituída por Luís Ruivo, no cargo de presidente, Alexandra Simão, no de vice-presidente, Sandrina Antunes, como primeira secretária, e Ângela Gonçalves como segunda secretária. A assembleia geral é presidida por Vítor Henriques e tem como primeiro secretário Dória Bastos e segundo secretário Henrique Alexandre. O conselho fiscal passa a ser presidido por Guilherme Pascoal, tendo como primeiro secretário Isabel Pereira e segundo secretário Catarina Correia.

