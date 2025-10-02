Universidade Sénior de Vila Franca de Xira abre 2ª fase de matrículas

A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira deu início ao ano lectivo 2025/2026, cuja abertura oficial aconteceu a 15 de Setembro. Em simultâneo arrancou também a 2.ª fase de matrículas que decorre até 27 de Setembro. O processo de inscrição é realizado online, através de um formulário digital disponível no site do município. Podem candidatar-se todos os residentes no concelho de Vila Franca de Xira com idade igual ou superior a 50 anos ou cidadãos reformados. Para este ano lectivo, o município disponibiliza mais de 65 disciplinas em diversas áreas do saber. Os interessados podem obter mais informações junto dos serviços municipais, através dos contactos telefónicos 219533050 ou 924101762.