uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Desporto Antigos armazéns dos Joanicas no Ca ...

Antigos armazéns dos Joanicas no Cartaxo vão dar lugar a ginásio e campos de padel

Na Rua Nova do Outeiro está a ser construído, nos antigos armazéns dos Joanicas, um ginásio e campos de padel, com um investimento total de mais de um milhão de euros.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na sessão camarária do Cartaxo de 18 de Setembro, o vereador Rolando Ferreira (PS) questionou se o município tinha conhecimento de obras nos antigos armazéns dos Joanicas, na Rua Nova do Outeiro, após relatos de moradores que se queixam de cortes de estrada e ruído frequente. O vice-presidente da autarquia, Pedro Reis (PSD), adiantou que no local está licenciado um projecto, onde serão construídos dois campos de padel e um ginásio. O autarca explicou que o investimento ultrapassa um milhão de euros e representa mais um projecto privado a dinamizar o concelho, ressaltando que os cortes de trânsito têm sido autorizados pelas entidades competentes sempre que é necessário executar trabalhos.
O vereador socialista alertou para a falta de informação visível na obra, alegando que não existe no local qualquer aviso de licenciamento, ao qual Pedro Reis respondeu que a preocupação dos moradores já chegou ao executivo e irá ser reforçada a fiscalização no decorrer dos trabalhos. O vice-presidente reconheceu ainda que o padel é uma actividade que pode gerar ruído, sobretudo à noite, mas que desde que seja cumprida a lei do ruído não haverá irregularidades. “Compreendemos as preocupações da população, mas é algo que temos que ir avaliando e quando for inaugurado e tiver utilização dos utentes avaliaremos possíveis incómodos”, afirmou.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...