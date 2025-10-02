uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-02
Atletas de Torres Novas competiram em provas internacionais de triatlo
Maria Tomé em prova na Chéquia - foto DR

Atletas de Torres Novas competiram em provas internacionais de triatlo

Maria Tomé, do Clube de Natação de Torres Novas, alcançou o 14.º lugar na 6.ª etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou no domingo, 14 de Setembro, em Karlovy Vary, na Chéquia. Após este resultado, a atleta mantém o 22.º lugar no ranking mundial de triatlo em 2025. Na mesma prova esteve também presente a atleta húngara Marta Kropkó, que representa o Clube de Natação de Torres Novas e ficou no 18.º lugar. Com este resultado, ocupa o 43.º lugar no ranking mundial.
Já na Final B do europeu de triatlo em Youth que decorreu em Kitzbühel, Francisca Leirião, da Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas, concluiu no 19.º lugar a sua estreia num campeonato europeu de triatlo, no escalão de Youth (cadetes). Tomé Tomé, outro atleta que representa o Clube de Natação de Torres Novas, também estreante no campeonato europeu de triatlo em Youth, terminou no 24.º lugar a sua semifinal.

