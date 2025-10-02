uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Desporto Clube de Natação de Torres Novas li ...
Clube de Natação de Torres Novas lidera nacional de triatlo
Atletas do Clube de Natação de Torres Novas continuam em bom plano - Foto Clube de Natação de Torres Novas

Clube de Natação de Torres Novas lidera nacional de triatlo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Clube de Natação de Torres Novas continua a liderar o nacional de clubes de triatlo. No fim-de-semana de 20 e 21 de Setembro realizou-se a 3ª etapa da competição, em São Martinho do Porto. Numa prova disputada em formato de estafetas, o Clube de Natação de Torres Novas venceu no sector masculino, com uma equipa constituída por Vasco Canadas, Erwin Vanderplancke, Gustavo do Canto e João Nuno Baptista.
A equipa feminina, formada por Catarina Santos, Cassilda Carvalho e Lou-Ann Pereira, concluiu a estafeta no 3º lugar. A Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas alcançou o 10° lugar na última etapa do Nacional de Triatlo Jovem, terminando o campeonato no 6ªlugar.
Já a nível individual, Ana Ramos foi a vencedora do Sines Triathlon 2025, uma prova disputada em formato T100, constituída por 2km/natação, 80km/ciclismo e 18km/corrida. Na prova masculina, Adriano Correia alcançou o 7º lugar, Rui Narigueta terminou no 58ºlugar e Valter Luís no 279º.

Clube de Natação de Torres Novas lidera nacional de triatlo
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...