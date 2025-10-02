uma parceria com o Jornal Expresso

2025-10-02
Constância associa-se à Corrida Sem ...

Constância associa-se à Corrida Sempre Mulher no Parque das Nações

Constância associa-se à 20.ª edição da Corrida Sempre Mulher, que se realiza a 19 de Outubro no Parque das Nações, em Lisboa, para apoiar a luta contra o cancro da mama.

O município de Constância vai marcar presença na 20.ª edição da Corrida Sempre Mulher, agendada para o dia 19 de Outubro, às 10h30, no Parque das Nações, em Lisboa. O evento solidário, que combina uma prova de competição de cinco quilómetros com uma caminhada, tem como objectivo angariar fundos a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama. As inscrições e a reserva de transporte devem ser realizadas presencialmente, entre 22 de Setembro e 6 de Outubro de 2025, na secretaria do Parque Desportivo Municipal de Constância.
A corrida, que conta este ano com a participação de Tony Carreira enquanto embaixador da luta contra o cancro da mama, promete juntar centenas de pessoas numa iniciativa que alia desporto, solidariedade e sensibilização para a prevenção da doença.

