Edição de 2025-10-02
Entroncamento estreia Troféu do Velhote em futsal

O Pavilhão Municipal do Entroncamento vai receber, no dia 4 de Outubro, a 1.ª edição do Troféu do Velhote em futsal. O encontro triangular vai servir de apresentação aos sócios, adeptos e simpatizantes da equipa 2025/2026 do Futsal Veteranos do Entroncamento Atlético Clube. O arranque do torneio está marcado para as 18h30. As equipas convidadas da primeira edição do Troféu do Velhote, que pretende tornar-se num evento anual, são: Laranja Mecânica FC e ACD Vale Travesso.

