João Nuno Batista e Maria Tomé alcançam Top 10 no Campeonato do Mundo de Triatlo

João Nuno Batista e Maria Tomé, atletas do Clube de Natação de Torres Novas, alcançaram o Top 10 na penúltima etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou a 26 de Setembro em Wehai, na China. Na sua segunda participação numa etapa WTCS, João Nuno Batista alcançou o 8º lugar, realizando a segunda melhor corrida da competição. Maria Tomé, ao conseguir terminar no 10º lugar, subiu ao Top 20 do ranking mundial. Os atletas estiveram acompanhados pelo treinador Paulo Antunes.