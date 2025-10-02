uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Desporto João Nuno Batista e Maria Tomé alca ...
João Nuno Batista e Maria Tomé alcançam Top 10 no Campeonato do Mundo de Triatlo
João Nuno Batista - foto arquivo O MIRANTE

João Nuno Batista e Maria Tomé alcançam Top 10 no Campeonato do Mundo de Triatlo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

João Nuno Batista e Maria Tomé, atletas do Clube de Natação de Torres Novas, alcançaram o Top 10 na penúltima etapa do Campeonato do Mundo de Triatlo, que se realizou a 26 de Setembro em Wehai, na China. Na sua segunda participação numa etapa WTCS, João Nuno Batista alcançou o 8º lugar, realizando a segunda melhor corrida da competição. Maria Tomé, ao conseguir terminar no 10º lugar, subiu ao Top 20 do ranking mundial. Os atletas estiveram acompanhados pelo treinador Paulo Antunes.

João Nuno Batista e Maria Tomé alcançam Top 10 no Campeonato do Mundo de Triatlo
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...