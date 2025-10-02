uma parceria com o Jornal Expresso

Junta vai gerir Espaço Multiusos de Carnota

A Câmara de Alenquer aprovou a minuta do protocolo de colaboração a celebrar com a Junta de Freguesia de Carnota, destinada à dinamização do Espaço Multiusos, inaugurado em Maio de 2025 e construído no âmbito do Orçamento Participativo de 2016. O equipamento, com cerca de 183 metros quadrados de área coberta, dispõe de instalações sanitárias separadas por género e adaptadas a pessoas com mobilidade reduzida, estando vocacionado para uma utilização polivalente pela população local e pelas associações da freguesia.
O objectivo do protocolo é envolver a junta de freguesia na gestão e manutenção do espaço, garantindo um mecanismo de cooperação institucional que permita oferecer actividades culturais, desportivas e recreativas. Entre as entidades já identificadas para utilizar a infra-estrutura estão o Clube Desportivo de Santana da Carnota, a Associação de Pais e Encarregados de Educação e o Agrupamento 1143 do Corpo Nacional de Escutas.

