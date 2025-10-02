uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Desporto Lara Martins brilha no Olympic Hope ...
Lara Martins brilha no Olympic Hopes em canoagem
Lara Martins - Foto Facebook Lara Martins

Lara Martins brilha no Olympic Hopes em canoagem

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A atleta do Clube Náutico Barquinhense, Lara Martins, conseguiu um feito histórico para a canoagem nacional no prestigiado Olympic Hopes, em Racice, na Chéquia. Juntamente com as suas colegas Rita Pereira, Leonor Moreira e Ana Sá, Lara Martins brilhou no K4 Feminino 500m sub-17, conquistando o 2.º lugar do pódio, tornando-se vice-campeãs mundiais. Lara Martins competiu ainda no K1 Feminino 500m sub-16, onde alcançou o 1.º lugar na Final B.
A jovem representou Portugal naquela que é uma das provas internacionais mais importantes no percurso dos jovens talentos rumo aos Jogos Olímpicos. O Clube Náutico Barquinhense, em comunicado, congratula Lara Martin pelo “exemplo de dedicação, talento e resiliência, que continua a elevar o nome do clube, do concelho e da canoagem nacional além-fronteiras”.

Lara Martins brilha no Olympic Hopes em canoagem
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...