Lara Martins brilha no Olympic Hopes em canoagem

A atleta do Clube Náutico Barquinhense, Lara Martins, conseguiu um feito histórico para a canoagem nacional no prestigiado Olympic Hopes, em Racice, na Chéquia. Juntamente com as suas colegas Rita Pereira, Leonor Moreira e Ana Sá, Lara Martins brilhou no K4 Feminino 500m sub-17, conquistando o 2.º lugar do pódio, tornando-se vice-campeãs mundiais. Lara Martins competiu ainda no K1 Feminino 500m sub-16, onde alcançou o 1.º lugar na Final B.

A jovem representou Portugal naquela que é uma das provas internacionais mais importantes no percurso dos jovens talentos rumo aos Jogos Olímpicos. O Clube Náutico Barquinhense, em comunicado, congratula Lara Martin pelo “exemplo de dedicação, talento e resiliência, que continua a elevar o nome do clube, do concelho e da canoagem nacional além-fronteiras”.