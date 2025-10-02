Mais de dois mil atletas animaram os Jogos do Concelho de Arruda

A 8ª edição dos jogos do concelho de Arruda dos Vinhos mobilizou, ao longo do mês de Setembro, 2.200 atletas, segundo as contas do município. Durante três fins-de-semana, os jogos do concelho abrangeram diferentes modalidades e faixas etárias, com uma programação diversificada.

A abertura realizou-se a 7 de Setembro, em Cardosas, com o 7.º Grande Prémio de Ciclismo - Etapa em linha, que juntou cerca de 70 participantes num percurso pelas quatro freguesias do concelho. Nos dias 20 e 21 de Setembro, seguiu-se uma maratona desportiva, que encheu o concelho de energia e movimento. Futebol, Kenpo, Padel, Ténis de Mesa, Spinning ou Paintball foram algumas das modalidades que estiveram em destaque. Paralelamente, houve também aulas abertas e demonstrações, pensadas para incentivar a prática de exercício físico junto da população, independentemente da idade.

A forte participação de associações, colectividades e promotores locais foi um dos pontos altos do evento, reforçando a dimensão comunitária dos jogos do concelho. O encerramento aconteceu no dia 27 de Setembro, com actividades na piscina municipal e a realização do Aquatlo de Arruda dos Vinhos.