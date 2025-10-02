uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-02
Pedrógão Triatlo é vice-campeão nacional de Triatlo Jovem

O Pedrógão Triatlo sagrou-se vice-campeão nacional de Triatlo Jovem, após a última etapa do campeonato nacional, realizada em São Martinho do Porto. A equipa de Torres Novas garantiu o 3.º lugar na última etapa, entre 50 equipas em competição. Destacou-se ainda como a equipa que mais jovens atletas mobilizou. “Esta conquista é o reflexo do esforço colectivo, da entrega dos atletas e do apoio incansável das famílias, que são o verdadeiro motor do Pedrógão Triatlo”, destacou a direcção do clube, em agradecimento a todos os envolvidos.

