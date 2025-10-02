uma parceria com o Jornal Expresso

Salomé Guiomar é vice-campeã mundial em Karate Shotokan

A jovem karateca Salomé Guiomar, do Centro de Karate-do Shotokan do Pego sagrou-se vice-campeã no Campeonato Mundial da World Shotokan Karate-do Association (WSKA), no escalão de Cadetes – Individual Kata, representando a Liga Portuguesa de Karate-do Shotokan. A competição de âmbito internacional decorreu entre os dias 19 e 21 de Setembro, em San Fernando, Cádiz, Espanha, reunindo 40 atletas de 16 países nesta categoria.

