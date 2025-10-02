2.ª edição do Programa Geração Circular abre inscrições para jovens do Médio Tejo

Jovens do Médio Tejo têm agora a oportunidade de participar na segunda edição do Programa Geração Circular, numa iniciativa do Tagus Valley que combina Inteligência Artificial, Economia Circular e Desenvolvimento Pessoal, preparando-os para enfrentar os desafios do futuro com competências práticas e impacto positivo.

O Tagus Valley - Parque de Ciência e Tecnologia, em Abrantes, anunciou a abertura das inscrições para a segunda edição do Programa Geração Circular, destinado a jovens desempregados com idades entre os 18 e 25 anos, que tenham concluído o 12.º ano e residam no Médio Tejo. O programa oferece uma experiência de aprendizagem que combina Inteligência Artificial, Economia Circular e Desenvolvimento Pessoal, preparando os participantes para enfrentar os desafios do futuro com competências práticas e impacto positivo na sociedade.

O curso, com um total de 15 horas de actividades, inclui uma Oficina de Desenvolvimento Pessoal, no âmbito do Programa Entre-Vistas, com três horas dedicadas ao fortalecimento de soft skills essenciais e à simulação de entrevistas com feedback construtivo. Segue-se um Laboratório de Aprendizagem em Inteligência Artificial, também com três horas, onde os participantes exploram a Inteligência Artificial generativa, a ética responsável e a criação de soluções sustentáveis. O Laboratório de Aprendizagem em Economia Circular tem igualmente três horas e foca o consumo consciente, o desperdício invisível e exemplos práticos de economia circular em Portugal. O programa culmina no Hackathon “Futuro Circular”, com seis horas de aplicação colaborativa de conhecimentos em ideias ou protótipos inovadores, atribuindo prémios aos vencedores e garantindo lugar na final anual, incluindo passes de três dias para o NOS Alive.

As actividades decorrem entre os dias 4 e 12 de Novembro, com a Oficina de Desenvolvimento Pessoal no dia 4, o Laboratório de Inteligência Artificial no dia 6, o Laboratório de Economia Circular no dia 11 e o Hackathon “Futuro Circular” no dia 12, em sessões durante a manhã e tarde. O programa é gratuito e oferece uma bolsa de 40 euros para os participantes que completem todas as actividades, sendo também possível obter certificados de participação para quem opte por frequentar actividades isoladas.