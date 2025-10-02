A Escola Superior de Desporto é parceira do projecto USSI

O “Universal Sports for Social Impact” utiliza os princípios das artes marciais para promover valores positivos, inclusão social e desenvolvimento pessoal.

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior do IPSantarém é parceira do projecto USSI, financiado pela Comissão Europeia através do Programa Erasmus+, que utiliza os princípios das artes marciais para promover valores positivos, inclusão social e desenvolvimento pessoal através do desporto. O projecto é implementado por um consórcio internacional que integra instituições de ensino superior/ universidades e organizações desportivas de vários países da Europa. Com esta parceria, a Escola Superior de Desporto reforça o seu compromisso em promover a inclusão, os valores e o desenvolvimento humano através do desporto, contribuindo para um impacto social positivo a nível local, nacional e europeu.

Através da prática e filosofia das artes marciais, pretende-se fomentar a integração social, o respeito, a disciplina e a valorização das diferenças, aplicando esses princípios a diferentes modalidades desportivas.