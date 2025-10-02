uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Economia Aguarelas de Aura Vaz em exposição ...
Aguarelas de Aura Vaz em exposição na cidade de Tomar
Aura Vaz - foto DR

Aguarelas de Aura Vaz em exposição na cidade de Tomar

Galeria do Agrupamento de Escolas Templários a partir de 17 de Outubro.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No dia 17 Outubro, sexta-feira, pelas 18h00, é inaugurada, na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na sede do Agrupamento de Escolas Templários (Escola Secundária Jácome Ratton) a exposição de aguarela de Aura Vaz - Silêncio e Harmonia, com entrada livre de Segunda a Sexta das 8h30 às 19h00.
A autora, Aura Maria de Morais Vaz, nasceu em1988, viveu e estudou em Tomar, estando sempre ligada ao mundo das artes plásticas e da música, tendo inclusivamente estudado piano na Escola da Canto Firme.
Formada em Ciências Farmacêuticas, pela Universidade da Beira Interior, na Covilhã, iniciou a carreira profissional em Viana do Castelo, mas actualmente trabalha e reside em Tomar, dedicando grande parte do seu tempo livre a ler, desenhar e pintar, sobretudo aguarelas.

Aguarelas de Aura Vaz em exposição na cidade de Tomar
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...