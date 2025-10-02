Aguarelas de Aura Vaz em exposição na cidade de Tomar

Galeria do Agrupamento de Escolas Templários a partir de 17 de Outubro.

No dia 17 Outubro, sexta-feira, pelas 18h00, é inaugurada, na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na sede do Agrupamento de Escolas Templários (Escola Secundária Jácome Ratton) a exposição de aguarela de Aura Vaz - Silêncio e Harmonia, com entrada livre de Segunda a Sexta das 8h30 às 19h00.

A autora, Aura Maria de Morais Vaz, nasceu em1988, viveu e estudou em Tomar, estando sempre ligada ao mundo das artes plásticas e da música, tendo inclusivamente estudado piano na Escola da Canto Firme.

Formada em Ciências Farmacêuticas, pela Universidade da Beira Interior, na Covilhã, iniciou a carreira profissional em Viana do Castelo, mas actualmente trabalha e reside em Tomar, dedicando grande parte do seu tempo livre a ler, desenhar e pintar, sobretudo aguarelas.