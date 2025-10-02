Alenquer atribui apoio financeiro à ACICA para Campanha de Natal

A Câmara de Alenquer vai conceder um apoio de 7 mil euros à Associação Comercial e Industrial do Concelho de Alenquer (ACICA) para a promoção da Campanha de Natal, integrada na estratégia “Alenquer Presépio de Portugal”. O apoio financeiro destina-se à produção e fornecimento de merchandising, permitindo a realização de estudo de mercado, desenvolvimento de identidade visual uniforme, planeamento prévio e promoção de materiais reciclados e ambientalmente sustentáveis. A iniciativa visa valorizar o comércio tradicional, estimular a colaboração entre agentes económicos e reforçar o impacto comunitário e institucional do evento. O pagamento do apoio será faseado, com 50% atribuídos inicialmente para a adjudicação à empresa responsável pelo design e publicidade, e o remanescente a ser concedido mais perto da realização do evento, mediante o cumprimento dos objetivos previstos pela ACICA.