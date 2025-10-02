uma parceria com o Jornal Expresso

Antigos funcionários da Eurofil reúnem-se em convívio e recordam a história da fábrica da Póvoa de Santa Iria
Antigos trabalhadores da Eurofil reuniram em Alverca num almoço convívio - foto DR

Antigos trabalhadores da Eurofil, fábrica que chegou a empregar perto de 1.800 pessoas na Póvoa de Santa Iria, reuniram-se em almoço-convívio em Alverca do Ribatejo. O convívio anual mantém viva a memória de uma das maiores indústrias da região, encerrada nos anos 80.

Os antigos trabalhadores da extinta Eurofil - Indústrias de Petróleo, Plásticos e Filamentos, S. A., uma das grandes empresas que funcionou na Póvoa de Santa Iria, reuniram-se em almoço-convívio no refeitório da antiga Ter-Tir, em Alverca do Ribatejo, no dia 28 de Setembro. Estiveram presentes 80 ex-funcionários que recordaram os tempos em que trabalharam na empresa, dedicada à transformação de matérias plásticas e à produção de artigos como sacaria, multifilamentos, cordoaria, plásticos reforçados, portas, janelas, estores, entre outros, e que, nos seus tempos áureos, chegou a empregar perto de 1.800 pessoas.
Os almoços-convívio começaram há mais de duas décadas com um pequeno grupo de mulheres, ex-funcionárias, e hoje estendem-se a casais com filhos e netos e até a antigos trabalhadores que vieram de propósito da Madeira para participar no encontro. O convívio é anual e acontece sempre em Setembro ou no início de Outubro.
A fábrica tinha uma dimensão física significativa, ocupando uma área superior a quatro campos de futebol, e passou por vários episódios. Em 1975, a administração pretendia despedir cerca de 300 trabalhadores. Os funcionários responderam e ocuparam a fábrica, mantendo a produção contra a administração e impedindo a entrada desta nas instalações. A empresa enfrentou problemas financeiros com dívidas aos bancos e, nos anos 80, começou a degradar-se. A fábrica entrou em insolvência e deixou de operar na totalidade.

