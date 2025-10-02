Antigos trabalhadores da Eurofil reuniram em Alverca num almoço convívio - foto DR

Antigos funcionários da Eurofil reúnem-se em convívio e recordam a história da fábrica da Póvoa de Santa Iria

Antigos trabalhadores da Eurofil, fábrica que chegou a empregar perto de 1.800 pessoas na Póvoa de Santa Iria, reuniram-se em almoço-convívio em Alverca do Ribatejo. O convívio anual mantém viva a memória de uma das maiores indústrias da região, encerrada nos anos 80.