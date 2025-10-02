Experiência piloto no Carregado testa co-combustão de hidrogénio e gás natural em turbina a gás - foto DR

Central termoeléctrica no Carregado recebe hidrogénio pela primeira vez em turbina a gás

Resultados do projecto piloto desenvolvido na central do Carregado contribuirão para apoiar o desenvolvimento de projectos de produção em maior escala de hidrogénio verde e avaliar a viabilidade da adaptação de turbinas de gás existentes para co-combustão.