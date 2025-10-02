uma parceria com o Jornal Expresso

Festival Alma do Vinho de Alenquer bate recordes e atrai visitantes de 52 nacionalidades

Festival Alma do Vinho recebeu este ano mais de 35 mil visitantes e bateu recordes de público e receita, segundo a Câmara de Alenquer, que organiza o evento.

Festival Alma do Vinho registou este ano a melhor edição de sempre e superou as 35 mil entradas ao longo dos quatro dias do evento. A O MIRANTE, a vereadora da Câmara de Alenquer, Cláudia Luís, disse que, pela primeira vez, as 24 experiências do evento, pagas ou de livre acesso, estiveram lotadas a 95%, o que confirma o crescimento contínuo de um dos maiores eventos do calendário vitivinícola da região de Lisboa.
A afluência estrangeira também estabeleceu um novo recorde, com cerca de 4 mil visitantes internacionais, provenientes de 52 nacionalidades dos cinco continentes. Enquanto muitos preferiram adquirir os bilhetes com antecedência, outros optaram por comprar directamente na bilheteira do festival. De acordo com a autarca, o dia de maior afluência foi o sábado, 13 de Setembro, e o festival registou uma receita total que superou os 300 mil euros, um aumento de quase 50% face à edição de 2024.
O investimento directo do município no evento estima-se entre os 400 e 450 mil euros. Recorde-se que o Festival Alma do Vinho decorreu de 11 a 14 de Setembro e contou com a presença de 37 produtores vitivinícolas, sendo 21 do concelho de Alenquer, que deram a provar os seus vinhos aos visitantes.

