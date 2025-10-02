uma parceria com o Jornal Expresso

Inaugurada requalificação da sala de refeições do recinto de festas da Barrada

A Associação de Festas da Barrada inaugurou as obras de requalificação da sala de refeições do seu recinto de festas, numa iniciativa que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, acompanhado pelos vereadores Raquel Olhicas e Luís Dias. A intervenção, que visou melhorar as condições do espaço e proporcionar maior conforto aos utilizadores, beneficiou do apoio do município, através de uma medida de investimento do FINAbrantes, com um montante de 20 mil euros, sendo que no fim o valor total da obra atingiu os 28 mil euros, incluindo outras fontes de financiamento da associação.

