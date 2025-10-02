uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Economia Mação recebe exposição sobre democr ...

Mação recebe exposição sobre democracia e participação cívica

Biblioteca Municipal de Mação acolhe até 18 de Outubro a exposição “Democracia Aqui Tão Perto”, dedicada às eleições autárquicas e à participação cívica. A mostra explica quem elegemos, quais são as competências do poder local e como cada cidadão pode intervir na vida da comunidade.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Biblioteca Municipal de Mação acolhe até 18 de Outubro de 2025 a exposição “Democracia Aqui Tão Perto”, uma iniciativa do Instituto +Liberdade que visa promover a participação cívica e esclarecer os cidadãos sobre as eleições autárquicas. Trata-se da maior campanha cívica do país dedicada às eleições locais, e a mostra é gratuita, acessível e visual, composta por sete painéis que explicam, de forma clara e rigorosa, quem elegemos, quais são as competências do poder local e de que forma o voto nas autárquicas permite influenciar directamente o quotidiano.
A exposição aborda também o papel de cada órgão autárquico, a distribuição de competências entre poderes local e central, os mecanismos de participação cívica e como os cidadãos podem acompanhar, compreender e intervir nas decisões que afectam a vida local. A iniciativa pretende aproximar a democracia dos munícipes, incentivando uma participação mais activa na sociedade civil. A entrada é livre e recomenda-se a visita a todos os interessados em compreender melhor o funcionamento do poder local e a importância do voto.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...