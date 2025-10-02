Mação recebe exposição sobre democracia e participação cívica

Biblioteca Municipal de Mação acolhe até 18 de Outubro a exposição “Democracia Aqui Tão Perto”, dedicada às eleições autárquicas e à participação cívica. A mostra explica quem elegemos, quais são as competências do poder local e como cada cidadão pode intervir na vida da comunidade.

A Biblioteca Municipal de Mação acolhe até 18 de Outubro de 2025 a exposição “Democracia Aqui Tão Perto”, uma iniciativa do Instituto +Liberdade que visa promover a participação cívica e esclarecer os cidadãos sobre as eleições autárquicas. Trata-se da maior campanha cívica do país dedicada às eleições locais, e a mostra é gratuita, acessível e visual, composta por sete painéis que explicam, de forma clara e rigorosa, quem elegemos, quais são as competências do poder local e de que forma o voto nas autárquicas permite influenciar directamente o quotidiano.

A exposição aborda também o papel de cada órgão autárquico, a distribuição de competências entre poderes local e central, os mecanismos de participação cívica e como os cidadãos podem acompanhar, compreender e intervir nas decisões que afectam a vida local. A iniciativa pretende aproximar a democracia dos munícipes, incentivando uma participação mais activa na sociedade civil. A entrada é livre e recomenda-se a visita a todos os interessados em compreender melhor o funcionamento do poder local e a importância do voto.