Nasceu na Póvoa de Santa Iria um dos primeiros postos nacionais de hidrogénio
Ainda que se trate de um posto de uso privado para abastecimento de ligeiros e mercadorias, o município de Vila Franca de Xira acredita que é mais um passo no processo de descarbonização do território.
O concelho de Vila Franca de Xira passou a contar, desde a última semana, com o primeiro posto privado de abastecimento de hidrogénio verde para veículos ligeiros e de mercadorias, inaugurado a 26 de Setembro pela empresa Hychem, sediada na Póvoa de Santa Iria. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, que experimentou pessoalmente a nova tecnologia conduzindo um automóvel abastecido com hidrogénio no local.
O CEO da Hychem, Manuel Gil Antunes, citado pelo município em comunicado, explicou que a nova infraestrutura pretende ser um catalisador do desenvolvimento da utilização de hidrogénio para a mobilidade, tanto em veículos de transporte de pessoas e mercadorias como em equipamentos industriais e de serviços, como veículos de higiene urbana, empilhadores e gruas. Um dos projectos em destaque é o dos novos kits de adaptação de motores para utilização de hidrogénio, o que, segundo Manuel Gil Antunes, pode contribuir para a democratização do uso deste combustível limpo, garantindo uma reconversão eficiente de motores e reduzindo totalmente as emissões.
O hidrogénio, recorde-se, é para muitos investigadores o caminho de futuro da mobilidade automóvel, já que as únicas emissões provenientes do escape dos veículos são partículas de vapor de água. O hidrogénio é, no entanto, o mais explosivo e volátil de todos os combustíveis, o que tem gerado preocupações noutros sectores de investigação.
Com um investimento superior a 40 milhões de euros, a Hychem mais do que duplicou o número de trabalhadores desde que, há quatro anos, mudou de denominação - de Solvay para Hychem - e apostou numa estratégia de inovação que passa por novas tecnologias de produção, armazenamento e utilização do hidrogénio verde.