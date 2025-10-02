Investimento superior a 40 milhões de euros nasceu na Póvoa de Santa Iria - FOTO CM VFX

Nasceu na Póvoa de Santa Iria um dos primeiros postos nacionais de hidrogénio

Ainda que se trate de um posto de uso privado para abastecimento de ligeiros e mercadorias, o município de Vila Franca de Xira acredita que é mais um passo no processo de descarbonização do território.