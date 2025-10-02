Regressaram as aulas de português para estrangeiros no Tramagal

As aulas de português para estrangeiros iniciaram-se no dia 23 de Setembro, na sede da freguesia de Tramagal, com a coordenação de Fátima Rei e Elizabete Inácio. As aulas terão lugar às terças-feiras, às 18h00, e às quintas-feiras, às 17h30. A iniciativa, de participação gratuita, está aberta a todos os interessados que desejem aprender ou aprimorar os seus conhecimentos de língua portuguesa, promovendo integração e reforço das competências linguísticas na comunidade.