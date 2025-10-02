Tejo a Copo regressa a Tomar para mais uma edição

Tomar vai receber mais uma edição do Tejo a Copo, no dia 11 de Outubro, das 15h30 às 20h30. O evento, promovido pela CVRTejo em parceria com a Câmara de Tomar, vai ter lugar no Hotel Villa Galé Tomar. A organização convida a descobrir os vinhos de 26 produtores da região, participar em provas comentadas com sommeliers e desfrutar de momentos de convívio, com música e petiscos. A entrada é livre e a aquisição do copo oficial para degustação dos vinhos é de 5€. A primeira edição do Tomar um Tejo a Copo, que decorreu em Outubro de 2024, foi um sucesso, contando com uma grande adesão de público.