uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Economia Torricado volta às mesas dos restau ...

Torricado volta às mesas dos restaurantes do concelho de Azambuja

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O evento gastronómico A Gula - À mesa dos restaurantes do concelho volta a servir à mesa o torricado em mais uma edição que este ano decorre de 1 a 31 de Outubro e conta com 19 restaurantes localizados nas freguesias de Alcoentre, Aveiras de Cima, Azambuja, Vila Nova da Rainha e União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa.
Durante a iniciativa, promovida pela Câmara de Azambuja, nos restaurantes aderentes será possível desfrutar do famoso torricado, o prato mais emblemático da região, que tem sido promovido como principal bandeira gastronómica e cultural do concelho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...