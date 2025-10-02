“Viagens na Minha Terra 2025” da Cabra Coxa marcada para 9 de Novembro

Iniciativa daquela Associação Cultural de Santarém, destina-se a promover o concelho de Santarém e concelhos vizinhos.

A Cabra Coxa, associação cultural, recreativa e desportiva, com sede na Ribeira de Santarém, vai levar a efeito um evento desportivo no dia 9 Novembro, domingo, com a designação “ Viagens na Minha Terra 2025”, que consiste num passeio de BTT ou Ciclismo e ou Caminhada.

Trata-se da 5ª edição da iniciativa, cujo objectivo é promover a participação de famílias e grupos de amigos, dando a conhecer o concelho de Santarém e concelhos vizinhos, as suas gentes, locais, gastronomia e património histórico.

A edição deste ano, que decorre nos mesmos moldes das anteriores, vai ter início e final na Freguesia da Póvoa da Isenta. Na Freguesia de Almoster será servido o reforço com a degustação de produtos regionais, no largo do Convento Santa Maria de Almoster. O nome da associação, “Cabra Coxa,” é uma metáfora para a sua filosofia: mesmo com dificuldades, não desiste e continua a lutar para alcançar os seus objectivos, como uma cabra que, mesmo coxa, acompanha o rebanho.