uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Economia “Viagens na Minha Terra 2025” da Ca ...

“Viagens na Minha Terra 2025” da Cabra Coxa marcada para 9 de Novembro

Iniciativa daquela Associação Cultural de Santarém, destina-se a promover o concelho de Santarém e concelhos vizinhos.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Cabra Coxa, associação cultural, recreativa e desportiva, com sede na Ribeira de Santarém, vai levar a efeito um evento desportivo no dia 9 Novembro, domingo, com a designação “ Viagens na Minha Terra 2025”, que consiste num passeio de BTT ou Ciclismo e ou Caminhada.
Trata-se da 5ª edição da iniciativa, cujo objectivo é promover a participação de famílias e grupos de amigos, dando a conhecer o concelho de Santarém e concelhos vizinhos, as suas gentes, locais, gastronomia e património histórico.
A edição deste ano, que decorre nos mesmos moldes das anteriores, vai ter início e final na Freguesia da Póvoa da Isenta. Na Freguesia de Almoster será servido o reforço com a degustação de produtos regionais, no largo do Convento Santa Maria de Almoster. O nome da associação, “Cabra Coxa,” é uma metáfora para a sua filosofia: mesmo com dificuldades, não desiste e continua a lutar para alcançar os seus objectivos, como uma cabra que, mesmo coxa, acompanha o rebanho.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...