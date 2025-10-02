- foto DR
Bairro do Girão – Santarém
Os moradores do Bairro do Girão têm-se queixado da falta de limpeza do espaço público e da recolha de lixo nem sempre ser feita a tempo e horas. A verdade é que também alguns cidadãos têm culpas no cartório, nem sempre fazendo a adequada deposição de resíduos e conspurcando o espaço público. Não custava nada uma resposta mais eficaz das entidades competentes no que toca à recolha de lixo e ao zelo do espaço público, mas também mais civismo por parte de quem não cumpre as premissas da boa convivência em sociedade.
Mais Notícias
A carregar...