Edição de 2025.10.02 1ª página Não Custava Nada Bairro do Girão – Santarém
Bairro do Girão – Santarém
- foto DR

Bairro do Girão – Santarém

Os moradores do Bairro do Girão têm-se queixado da falta de limpeza do espaço público e da recolha de lixo nem sempre ser feita a tempo e horas. A verdade é que também alguns cidadãos têm culpas no cartório, nem sempre fazendo a adequada deposição de resíduos e conspurcando o espaço público. Não custava nada uma resposta mais eficaz das entidades competentes no que toca à recolha de lixo e ao zelo do espaço público, mas também mais civismo por parte de quem não cumpre as premissas da boa convivência em sociedade.

