uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Política Dário Correia é candidato à União d ...

Dário Correia é candidato à União de Freguesias da Ereira e Lapa

Chega no Cartaxo anunciou Dário Correia, de 55 anos, como candidato à União de Freguesias da Ereira e Lapa.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Chega anunciou Dário Correia como candidato à União de Freguesias da Ereira e Lapa, no Cartaxo, para as próximas eleições autárquicas, agendadas para 12 de Outubro. Dário Correia, de 55 anos e residente na região, sublinha a sua ligação à comunidade local e afirma querer trazer uma “gestão mais próxima, transparente e focada nas reais necessidades da população”. O candidato destaca ainda a valorização das tradições, o apoio aos mais velhos e a criação de oportunidades para os mais jovens como pilares do seu programa.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...