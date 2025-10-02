Dário Correia é candidato à União de Freguesias da Ereira e Lapa

Chega no Cartaxo anunciou Dário Correia, de 55 anos, como candidato à União de Freguesias da Ereira e Lapa.

O Chega anunciou Dário Correia como candidato à União de Freguesias da Ereira e Lapa, no Cartaxo, para as próximas eleições autárquicas, agendadas para 12 de Outubro. Dário Correia, de 55 anos e residente na região, sublinha a sua ligação à comunidade local e afirma querer trazer uma “gestão mais próxima, transparente e focada nas reais necessidades da população”. O candidato destaca ainda a valorização das tradições, o apoio aos mais velhos e a criação de oportunidades para os mais jovens como pilares do seu programa.