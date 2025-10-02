uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.10.02
Fernando Paulo Ferreira apresentou recandidatura à Câmara de Vila Franca de Xira
Fernando Paulo Ferreira teve o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, a apoiar a candidatura - foto O MIRANTE

Fernando Paulo Ferreira apresentou recandidatura à Câmara de Vila Franca de Xira

O presidente do município de Vila Franca de Xira apresentou a sua recandidatura ao cargo no Ateneu Artístico Vilafranquense e contou com o apoio do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

O actual presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, apresentou oficialmente a sua recandidatura pelo Partido Socialista (PS) na noite de quinta-feira, 25 de Setembro, no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense. Foi o último candidato do concelho a apresentar formalmente a sua candidatura.
Perante militantes, autarcas, deputados, dirigentes associativos, empresários e jovens, o candidato destacou as conquistas do mandato que agora termina e traçou as linhas estratégicas para os próximos quatro anos. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, também marcou presença na sessão. “Esta não é uma terra qualquer. É uma terra muito importante, com uma identidade muito profunda. Pessoas que sabem bem o que significam os valores mais profundos de Abril. É uma terra de acolhimento e de integração e uma terra de oportunidades”, frisou.
A sessão serviu também para apresentar a candidata à assembleia municipal, Sandra Marcelino, e os candidatos às freguesias pelo partido: Ricardo Carvalho (Vila Franca de Xira), Florinda Roque (Castanheira e Cachoeiras); Nuno Marques da Silva (Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz), Rita Merenda (Alverca do Ribatejo e Sobralinho), Ana Cristina Pereira (Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa) e João Tremoço (Vialonga).

Fernando Paulo Ferreira apresentou recandidatura à Câmara de Vila Franca de Xira
