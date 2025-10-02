uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-10-02
Golegã quer avançar com projecto de nova creche com financiamento garantido
Diogo Rosa - foto DR

Vice-presidente da Câmara da Golegã anunciou intenção de avançar com projecto de uma creche em parceria com a comunidade intermunicipal e Fundação Mendes Gonçalves.

O vice-presidente da Câmara Municipal da Golegã, Diogo Rosa, anunciou na última assembleia municipal que o executivo está empenhado em aumentar a oferta de creches no concelho, respondendo a uma necessidade sentida pelas famílias. “Era importante que houvesse uma creche e queremos garantir o financiamento através da contratualização com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria, que são mais de 500 mil euros para este efeito”, afirmou o autarca.
Segundo Diogo Rosa, o projecto da Fundação Mendes Gonçalves está a nascer em parceria com a câmara municipal e já deu entrada na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). O objectivo é criar uma creche pública, aberta a toda a população. “Existe um projecto da Fundação Mendes Gonçalves, que já está na CCDR, para a construção de uma creche pública. A nossa esperança é que este projecto avance, para que haja mais oferta de creches no nosso concelho, de forma a dar resposta às famílias e também como factor distintivo para quem se queira fixar no concelho”, sublinhou. Actualmente, o concelho conta apenas com a creche do Centro Social Paroquial, que não tem capacidade para dar resposta a todas as famílias.

