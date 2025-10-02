Luto municipal em Torres Novas pela morte do autarca da Chancelaria

Câmara de Torres Novas decretou dia de luto a ser cumprido no decorrer do funeral do presidente de junta, Alfredo Antunes.

A Câmara de Torres Novas decretou um dia de luto municipal pela morte do presidente da Junta de Freguesia de Chancelaria, Alfredo Antunes, cumprido no dia do seu funeral, em que também foi colocada a meia haste a bandeira do município. Numa nota de pesar, publicada nas páginas oficiais, o município de Torres Novas recorda o autarca de Chancelaria como um “homem dedicado à sua comunidade”, que “exerceu o cargo de presidente da junta ao longo dos últimos 12 anos (2013-2025) sempre com sentido de missão, responsabilidade e proximidade, deixando uma marca de trabalho, empenho e dedicação em prol da freguesia e de todos os seus habitantes”.

Na reunião do executivo municipal que se realizou no dia seguinte à morte de Alfredo Antunes foi cumprido um minuto de silêncio e deixadas sentidas palavras de pesar pela partida do autarca. Alfredo Antunes faleceu na manhã de 23 de Setembro, aos 57 anos, ao que tudo indica vítima de doença súbita. Segundo o jornal Torrejano, no dia da sua morte o autarca saiu de casa para ir trabalhar mas ter-se-á sentido mal, motivo que o levou a parar o carro e a sentar-se num muro. A equipa de socorro tentou manobras de reanimação que se revelaram infrutíferas.