Processo da Triambiente pode custar 200 mil euros à União de Freguesias da Póvoa e Forte da Casa

União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa pode ter de pagar quase 200 mil euros devido a um processo movido pela e,presa Triambiente em 2018. O julgamento está agendado para Outubro no Tribunal Administrativo de Lisboa.